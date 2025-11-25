Российский регион подвергся самой масштабной атаке со стороны ВСУ

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся масштабной и продолжительной атаке со стороны вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, в результате обстрелов пострадали шесть человек, а повреждения получили не менее 20 жилых домов в пяти муниципальных образованиях.