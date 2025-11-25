Сегодня состоится прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

«Все сообщения обязательно будут рассмотрены. Даже те вопросы, на которые глава региона не ответит во время прямого эфира, будут переданы в работу профильным ведомствам. Информация поступит по указанным в обращении контактам», — сообщили в правительстве Нижегородской области.