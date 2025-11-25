Сегодня состоится прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным

Прямая линия с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным пройдет 25 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Вопросы губернатору можно было направлять с 17 по 25 ноября несколькими способами:
- через сall-центр по телефонам: +7 (831) 233 01 00, +7 (800) 775 22 21 с 09:00 до 18:00 ежедневно.
- через сайт правительства Нижегородской области в любое время, для этого действует специальная онлайн-платформа по ссылке. В этом случае доступна отправка вопросов как без авторизации, при условии указания своих ФИО и контактных данных (e-mail или телефона), так и с авторизацией через портал «Госуслуги». К сообщениям на сайте правительства можно прикрепить до 10 файлов, размер каждого из них не должен превышать 10 мегабайт.
- через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» в разделе «Прямые линии». К ним также можно прикрепить до 10 файлов — фото, видео, звук, текст. Для загрузки доступны файлы практически всех форматов (DOC, PDF, JPG, MP3, MOV и многих других), размер каждого не должен превышать 30 мегабайт.
Для авторизации на платформе «обратной связи» «Госуслуги. Решаем вместе» необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА. Получить ее могут люди старше 14 лет, имеющие гражданство РФ.
«Все сообщения обязательно будут рассмотрены. Даже те вопросы, на которые глава региона не ответит во время прямого эфира, будут переданы в работу профильным ведомствам. Информация поступит по указанным в обращении контактам», — сообщили в правительстве Нижегородской области.
Трансляция (12+) начнется в 13:00 на телеканалах «ННТВ», «Волга», «Волга 24», «Нижний Новгород 24», «Дзержинск», на сайте ИА «Время Н», на платформе «Смотрим.ру», в эфире «Радио России — Нижний Новгород», на личной странице губернатора в соцсети во «ВКонтакте».