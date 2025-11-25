В Раде удивились решению Зеленского привлечь к переговорам врагов Украины

По мнению Дмитрука, именно эти люди представляют собой главную угрозу для Украины, а не туманные пункты обсуждаемого плана, содержание которых широкой публике неизвестно. Парламентарий подчеркнул, что включение в делегацию персон, обвиняемых в коррупции, ставит под сомнение мотивацию принимаемых решений.