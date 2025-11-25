В Красноярске участникам СВО вручили государственные награды

KrasnoyarskMedia, 25 ноября. Депутат Государственной думы Юрий Швыткин во время встречи с участниками СВО и их семьями вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу во время выполнения боевых задач.
Так, орден Мужества получил Алексей Миханев. Его героизм, проявленный при спасении сослуживцев, не остался незамеченным, пишут в Telegram-канале депутата.
Другие военнослужащие, проявившие героизм в зоне СВО, награждены медалями «За отвагу».
Также Юрий Швыткин и участники СВО обсудили вопросы, требующие оперативного решения. Все обращения взяты под контроль депутата и будут рассмотрены в приоритетном порядке.