Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске участникам СВО вручили государственные награды

Так, орден Мужества получил Алексей Миханев.

Источник: Соцсети

KrasnoyarskMedia, 25 ноября. Депутат Государственной думы Юрий Швыткин во время встречи с участниками СВО и их семьями вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество и отвагу во время выполнения боевых задач.

Так, орден Мужества получил Алексей Миханев. Его героизм, проявленный при спасении сослуживцев, не остался незамеченным, пишут в Telegram-канале депутата.

Другие военнослужащие, проявившие героизм в зоне СВО, награждены медалями «За отвагу».

Также Юрий Швыткин и участники СВО обсудили вопросы, требующие оперативного решения. Все обращения взяты под контроль депутата и будут рассмотрены в приоритетном порядке.