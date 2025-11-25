Военный эксперт неожиданно оценил заявление Британии о «перехвате» кораблей РФ

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Сергей Ищенко прокомментировал заявления Лондона о так называемом перехвате российских кораблей в проливе Ла-Манш. По словам Ищенко, речь идёт о рутинной процедуре, а не о каком-либо инциденте.
По данным специалиста, использование термина «перехват» лишь создаёт ложное впечатление напряжённости. Он пояснил, что британский корабль, вероятно, обнаружил российский корвет и танкер, подошёл к ним на безопасную дистанцию, подтвердил их принадлежность и ушёл. Такие действия, подчеркнул он, соответствуют международной практике и предпринимаются всеми государствами при прохождении иностранных судов вблизи территориальных вод.
Ищенко отметил, что ситуацию искусственно драматизировали, поскольку Лондон стремится продемонстрировать союзникам по НАТО готовность к отражению якобы возникающих угроз. Новость рассчитана на общественное мнение стран альянса, добавил он.
Ранее британские СМИ сообщали, что патрульный корабль ВМС Великобритании наблюдал за российскими кораблями «Стойкий» и «Ельня» после их движения через Ла-Манш. Одновременно Лондон направил три самолёта «Посейдон» в Исландию для мониторинга российской активности в Северной Атлантике и Арктике.
