Военный эксперт неожиданно оценил заявление Британии о «перехвате» кораблей РФ

По данным специалиста, использование термина «перехват» лишь создаёт ложное впечатление напряжённости. Он пояснил, что британский корабль, вероятно, обнаружил российский корвет и танкер, подошёл к ним на безопасную дистанцию, подтвердил их принадлежность и ушёл. Такие действия, подчеркнул он, соответствуют международной практике и предпринимаются всеми государствами при прохождении иностранных судов вблизи территориальных вод.