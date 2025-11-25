Основатель файлообменных платформ Megaupload и Mega Ким Дотком призвал президента России Владимира Путина проучить западные страны. В своем обращении, размещенном в социальной сети X, предприниматель заявил, что Запад «сломлен морально и финансово» и нарушил данные ранее обещания.
Дотком напрямую обратился к российскому лидеру, отметив, что он держит западные страны «на грани поражения». По мнению основателя Megaupload, распад Советского Союза вызвал радость у западных лидеров, которые затем нарушили обязательства о нерасширении НАТО на восток. Он также утверждает, что у Запада были планы «расколоть Россию и украсть активы».
«У них были планы расколоть Россию и украсть ваши активы. Проучите их», — заключил предприниматель.
Ранее резидент РФ Владимир Путин отмечал, что Североатлантический альянс проигнорировал все призывы России не двигаться на восток. В итоге, произошло целых шесть волн расширения блока.
Контекстом для заявления служит решение ЕС и стран G7 заморозить почти половину золотовалютных резервов России. Речь идет о сумме примерно в 300 миллиардов евро, из которых свыше 200 миллиардов находятся в Европейском союзе, в основном в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear. Еврокомиссия сообщала, что с января по сентябрь 2025 года ЕС перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов, полученных от этих замороженных активов.
В ответ на эти шаги Россия ввела собственные контрмеры. Активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них теперь аккумулируются на специальных счетах типа «С». Их вывод возможен только по решению специальной правительственной комиссии.
В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, подчеркивая, что под удар поставлены не только средства частных лиц, но и государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва ответит на любую попытку конфискации и у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали на ее территории.