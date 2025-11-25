Ким Дотком обратился к Путину с призывом: президенту РФ предложили проучить Запад

В Министерстве иностранных дел России неоднократно называли заморозку активов в Европе воровством, подчеркивая, что под удар поставлены не только средства частных лиц, но и государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что Москва ответит на любую попытку конфискации и у России также есть возможность не возвращать средства, которые западные страны держали на ее территории.