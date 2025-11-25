Ричмонд
Глава МИД Британии заявила о необходимости участия России в мирном урегулировании

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер выступила с призывом к Российской Федерации присоединиться к переговорному процессу по поиску мирного урегулирования конфликта на Украине.

Как сообщает издание Independent, глава британского внешнеполитического ведомства заявила, что, несмотря на предстоящий большой объем работы, ключевым условием является готовность России занять место за столом переговоров.

Купер также отметила, что в настоящее время в дипломатических кругах ведется интенсивная работа, направленная на достижение прогресса в этом вопросе.

Ранее Белый дом заявил, что большинство пунктов плана США по урегулированию на Украине согласовано.

