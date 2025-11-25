Подразделения группировки войск РФ «Запад» нанесли удар по технике, ударным беспилотникам и пехоте ВСУ, окружённым на левом берегу реки Оскол. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, артиллерийские расчёты и операторы FPV-дронов 1-й гвардейской танковой армии отработали по целям, координаты которых получили от беспилотников разведки. После передачи данных огневые средства были развёрнуты в кратчайшие сроки и открыли огонь осколочно-фугасными снарядами повышенной дальности.
Ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска в Харьковской области.
Этот город считается ключевым пунктом украинской обороны на востоке региона. Он расположен на реке Оскол, разделяющей населённый пункт на две части. Его взятие открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск на запад.
