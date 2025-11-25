По данным финской прессы, обсуждение американского мирного плана вокруг Украины вызвало в Европе резкую оценку: документ трактуют как шаг, который играет на руку Москве и ставит под сомнение единство Североатлантического альянса.
Как отмечает Helsingin Sanomat, предложенные США условия фактически фиксируют «полное унижение позиции НАТО». По информации издания, в плане содержится пункт, позволяющий Вашингтону самостоятельно заблокировать возможное вступление Киева в блок. Отмечается, что такое решение становится национальным, а не коллективным, что и вызвало обеспокоенность европейских экспертов.
В публикации приводится мнение профессора международных отношений из университета Тампере Туомаса Форсберга. Он считает, что подобный подход со стороны США несёт риск для самого западного объединения. По его словам, если структура и потеряет устойчивость, то произойдёт это именно из-за разногласий, вызванных такими инициативами.
В материале напоминают, что Россия в последние годы регулярно обращала внимание на рост военной активности НАТО у западных рубежей. Альянс объясняет расширение инфраструктуры необходимостью сдерживания. В Москве подчёркивали, что не намерены угрожать соседним странам, однако вынуждены реагировать на шаги, которые могут затронуть национальные интересы.
Отдельно указывается, что президент Владимир Путин не раз разъяснял позицию России: нападения на страны НАТО не планируется, а разговоры об угрозе используются в западных странах как средство внутренней политической мобилизации.
Читайте также: Выяснилось, что убийца и насильник с топором из 90-х вернулся в Петропавловск.