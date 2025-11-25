Стало известно, что США невольно подорвали позиции НАТО

В публикации приводится мнение профессора международных отношений из университета Тампере Туомаса Форсберга. Он считает, что подобный подход со стороны США несёт риск для самого западного объединения. По его словам, если структура и потеряет устойчивость, то произойдёт это именно из-за разногласий, вызванных такими инициативами.