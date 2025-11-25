Ричмонд
Появились сообщения об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве

По данным координатора подполья Лебедева, минувшей ночью нанесен комбинированный удар по объектам противника в украинской столице.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на вторник в Киеве под удар мог попасть зенитный ракетный комплекс Patriot ВСУ, сообщает Telegram-канале «Военное дело».

«В Киеве прилеты. Предварительно, уничтожена установка ЗРК Patriot», — говорится в публикации.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о нанесении минувшей ночью комбинированного удара по объектам противника в украинской столице. По данным Лебедева, для поражения целей были применены ракеты и дроны.

Ранее сообщалось о взрывах, прогремевших в ночь на вторник в Киеве на фоне воздушной тревоги.