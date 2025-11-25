Игорь Кобзев: Социальные обязательства остаются у правительства Приангарья в приоритете

IrkutskMedia, 25 ноября. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев работает сегодня в Иркутске. С губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым полпред обсудил ряд актуальных для Приангарья вопросов. Участие в рабочей встрече приняли первый заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Соковиков и председатель Законодательного собрания региона Александр Ведерников.
Вопросы, затронутые в ходе встречи, касались формирования бюджета Иркутской области, муниципальной реформы, поддержки участников специальной военной операции, газификации региона, строительства нового аэропорта.
Игорь Кобзев доложил, что в регионе создана антикризисная комиссия, разработана соответствующая программа.
«Выделено два основных направления работы: рост доходов и оптимизация расходов областного бюджета Несмотря на непростую ситуацию, социальные обязательства остаются у правительства Иркутской области в приоритете», — отметил Игорь Кобзев.
Губернатор также рассказал о работе над законопроектом о территориальных и организационных основах местного самоуправления в Иркутской области. Он подчеркнул, что окончательная версия законопроекта поддержана мэрами всех территорий, закон сохраняет возможность прямых выборов мэров территорий, а границы всех муниципалитетов остаются неизменными. Предусматривается также длительный — до 2030 года — переходный период, что гарантирует стабильность и сохранение всех существующих льгот для жителей.
Обсуждая вопросы газификации, Игорь Кобзев назвал в числе наиболее важных возможность создания газораспределительных станций в городах, расположенных вдоль магистральной линии газопровода «Сила Сибири — 2», а также увеличение объемов газа для развития промышленной и социальной газификации.
Игорь Кобзев доложил Анатолию Серышеву о подготовке к строительству нового аэропорта Иркутска. Возвести его поручил Президент Российской Федерации Владимир Путин. В этом году он утвердил место строительства -падь Ключевая. Создана рабочая группа, которую возглавляет глава региона. Разрабатывается предпроектная документация. Строительство нового аэропорта Иркутска включено в федеральный проект «Развитие опорной сети аэродромов» национального проекта «Эффективная транспортная система».
«Правительством Иркутской области выбран верных и эффективный подход к решению вопроса о строительстве аэропорта — планомерная совместная работа с Росавицацией и Министерством транспорта России. Видим, что всё реализуется пошагово. Теперь наша совместная задача добиться прозрачных схем финансирования строительства. В том числе и за счёт потенциальных инвесторов», — сказал Анатолий Серышев.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам поддержки участников СВО и их адаптации. Игорь Кобзев рассказал о работе по президентскому проекту «Время героев» и реализуемой в его рамках региональной программе «Герои Приангарья», которая направленная на профессиональное и карьерное развитие участников СВО, ветеранов и других лиц с боевым опытом. В минувшие выходные в Иркутской области прошло межрегиональное мероприятие для участников программы «Герои Приангарья» и образовательного проекта «Патриоты Бурятии».
«Специальная военная операция, поддержка её участников и их семей — особо важная тема, которая сегодня стоит в приоритете у всей страны. Сегодня все мы, всей страной, абсолютно все регионы стоят на защите интересов государства и здесь не может быть формальных подходов, только деликатная, вдумчивая и эффективная работа», — подчеркнул Анатолий Серышев.
Анатолий Серышев также вручил Андрею Соковикову Почётную грамоту администрации президента РФ за безупречную и эффективную государственную службу. Напомним, Андрей Соковиков с ноября 2010 года занимал должность федерального инспектора по Иркутской области, а с июля 2023 был главным федеральным инспектором по Республике Хакасия. На должность первого заместителя председателя правительства Иркутской области назначен с 15 октября 2025 года.