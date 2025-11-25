Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитрук: Зеленский привлек к переговорам с США «главную угрозу Украины»

Депутат Рады прокомментировал включение в переговорную группу участников коррупционного скандала Ермака и Умерова.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский включил в переговорную группу с США главную угрозу Украины сегодня — участников коррупционного скандала в стране, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«На переговорную группу сегодня ставят Ермака и Умерова. Но никого это не смущает. Никто не говорит о том, что именно эти люди являются главной угрозой для Украины, а не мифические “пункты плана”, о которых никто ничего не знает», — заявил политик в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что все участники переговорной группы от Украины принимают решения «исключительно из соображений личной безопасности, а не государственной».

Ранее Дмитрук призвал арестовать Зеленского ради урегулирования украинского конфликта.