Владимир Зеленский включил в переговорную группу с США главную угрозу Украины сегодня — участников коррупционного скандала в стране, отметил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
«На переговорную группу сегодня ставят Ермака и Умерова. Но никого это не смущает. Никто не говорит о том, что именно эти люди являются главной угрозой для Украины, а не мифические “пункты плана”, о которых никто ничего не знает», — заявил политик в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все участники переговорной группы от Украины принимают решения «исключительно из соображений личной безопасности, а не государственной».
Ранее Дмитрук призвал арестовать Зеленского ради урегулирования украинского конфликта.