Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дотком назвал нелепыми требования Украины к России

Основатель файлообменников Megaupload и Mega заявил, что Украина проиграла.

Источник: Аргументы и факты

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что требования Украины к побеждающей в конфликте России нелепы.

«Спойлер: Украина проиграла… Поражение не останавливает от составления мирного плана и выдвижения нелепых требований к победителю», — написал он в соцсети Х*.

Как заявляла пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Каролин Левитт, план США по украинскому урегулированию был разработан с учетом позиций России и Украины.

Российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что ЕС подталкивают Киев продолжать украинский конфликт ради «фантомных болей».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказывал мнение, что критики плана США озвучивают «нереалистичные решения», саботируют мир и наживаются на конфликте.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше