Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, заявил, что требования Украины к побеждающей в конфликте России нелепы.
«Спойлер: Украина проиграла… Поражение не останавливает от составления мирного плана и выдвижения нелепых требований к победителю», — написал он в соцсети Х*.
Как заявляла пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Каролин Левитт, план США по украинскому урегулированию был разработан с учетом позиций России и Украины.
Российский сенатор Алексей Пушков отмечал, что ЕС подталкивают Киев продолжать украинский конфликт ради «фантомных болей».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказывал мнение, что критики плана США озвучивают «нереалистичные решения», саботируют мир и наживаются на конфликте.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.