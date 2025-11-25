Челябинский экс-губернатор не смог оспорить объявление себя в розыск

Дубровский руководил регионом в 2104−2019 годах. Практически перед переизбранием сенсационное решение ФАС о «дорожном картеле» Дубровского с получателями миллиардных контрактов положило конец его планам и карьере в госаппарате. По мнению ведомства, позиция губернатора — выставляемые на тендеры лоты были слишком крупными — блокировала саму возможность участия в аукционах небольших фирм. Материалы ФАС также передали в Генпрокуратуру и МВД, где возбудили уголовное дело и впоследствии отменили соответствующее постановление.