Ермаков: бойцы РФ прорвали оборону ВСУ на северо-востоке Северска

По информации военкора, российские военные ведут тяжелые бои за комплекс зданий горбольницы.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающимся в районе Северска российским подразделениям удалось прорвать оборону ВСУ на северо-востоке города, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«По оперативным сведениям, наши войска прорвали оборону врага на северо-востоке Северска и взяли под контроль территорию вплоть до перекрестка улиц Садовая и Суворова», — написал он.

Военкор сообщил о ведении российскими военными тяжелых боев за здания горбольницы.

Ермаков отметил, что ранее подразделения РФ достигли центральной части Северска, зайдя в город с южной и юго-западной стороны.

Напомним, накануне появилась информация о заходе российских казаков на окраины Северска со стороны Верхнекаменского.