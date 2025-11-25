Ермаков: бойцы РФ прорвали оборону ВСУ на северо-востоке Северска

Продвигающимся в районе Северска российским подразделениям удалось прорвать оборону ВСУ на северо-востоке города, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сведениям, наши войска прорвали оборону врага на северо-востоке Северска и взяли под контроль территорию вплоть до перекрестка улиц Садовая и Суворова», — написал он.
Военкор сообщил о ведении российскими военными тяжелых боев за здания горбольницы.
Ермаков отметил, что ранее подразделения РФ достигли центральной части Северска, зайдя в город с южной и юго-западной стороны.
Напомним, накануне появилась информация о заходе российских казаков на окраины Северска со стороны Верхнекаменского.