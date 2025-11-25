Кого назначили представителем администрации президента Узбекистана в США

Напомним, что указом Шавката Мирзиёева от 11 ноября этого года, с 1 января 2026-го вводится должность советника-посланника — представителя аппарата президента Узбекистана в США. Документом также утверждено создание американо-узбекского делового и инвестиционного совета. Сопредседатель совета с узбекской стороны — руководитель администрации президента РУз Саида Мирзиёева, с американской — спецпосланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор.