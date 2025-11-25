Кого назначили представителем администрации президента Узбекистана в США

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Экс-пресс-секретарь президента Узбекистана Комил Алламжонов назначен на должность советника-посланника — представителя администрации главы республики в США, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
«Распоряжением руководителя Администрации Президента Республики Узбекистан Алламжонов Комил Исмоилович назначен на должность советника-посланника — представителя Администрации Президента Республики Узбекистан в США», — говорится в сообщении.
Алламжонов также продолжит одновременно занимать должность советника руководителя Администрации Президента РУз, добавил Асадов.
Ранее он занимал должность руководителя Департамента информационной политики АП Узбекистана, а с декабря 2017 года по октябрь 2018-го работал на посту замглавы администрации президента и пресс-секретаря главы государства.
Напомним, что указом Шавката Мирзиёева от 11 ноября этого года, с 1 января 2026-го вводится должность советника-посланника — представителя аппарата президента Узбекистана в США. Документом также утверждено создание американо-узбекского делового и инвестиционного совета. Сопредседатель совета с узбекской стороны — руководитель администрации президента РУз Саида Мирзиёева, с американской — спецпосланник США по Южной и Центральной Азии Серджио Гор.