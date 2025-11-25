Согласно информации, полученной ТАСС от информированного источника в российских силовых структурах, командование 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины приступило к доукомплектованию своего личного состава за счет граждан Украины, ранее депортированных из Польши.
Сообщается, что прибывающие с пропускного пункта лица направляются в учебный центр, расположенный под Луцком, а после прохождения подготовки — на передовые позиции в районе населенного пункта Садков на Сумском направлении.
Напомним, что в сентябре, министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявлял, что с начала текущего года из страны было депортировано не менее 1 тысячи украинских граждан. По его словам, основанием для высылки послужило нарушение ими польского законодательства, а также поведение, не соответствующее статусу гостя.
Населенный пункт Садки в Сумской области приобрел печальную известность как место, где военнослужащие украинской армии бесследно исчезают. Населенный пункт охарактеризовали как своеобразную «черную дыру» для ВСУ.
Ранее сообщалось, что российский регион подвергся самой масштабной атаке со стороны ВСУ.
