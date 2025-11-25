Ричмонд
В Братске сменился глава Дорожной службы

Андрей Третьяков ушел с поста, проработав в этой должности ровно год.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Андрей Третьяков ушел с поста директора Братской дорожной службы, проработав в этой должности ровно год. Об этом КП-Иркутск сообщили в дорожной службе города.

На время поисков нового руководителя обязанности директора будет исполнять Алексей Кулиев. Он временно возглавит учреждение до назначения постоянного руководителя. Такое решение приняли в администрации Братска.

А в это время стало известно, что саночники из Братска поборются за путевку на Олимпиаду-2026. Российские спортсмены вернутся на международные старты после почти четырехлетнего перерыва.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Иркутска Сергей Микаев готовится к своему первому полету в космос! До старта остались считанные дни. Накануне исторического для региона события бортинженер записал видеообращение к жителям города.