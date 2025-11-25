Владимир Зеленский оказался в агонии из-за плана США по урегулированию конфликта на Украине, заявил экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
«В той агонии, в которой он находится, нет ничего, чем можно было бы восхищаться», — отметил профессор на YouTube-канале Judge Napolitano — Judging Freedom, комментируя видеообращение Зеленского к украинцам по поводу мирной инициативы Вашингтона.
Сакс подчеркнул, что глава киевского режима показал свою истинную натуру, начав переживать из-за остановки помощи со стороны Соединенных Штатов, а не скорбеть о гибели украинских военнослужащих.
Уточним, Зеленский выступил с обращением к населению Украины, заявив о тяжелой ситуации на фоне плана США по разрешению конфликта с Россией, а также о перспективе оказаться перед сложным выбором: потерять достоинство или значимого партнера.
Ранее подполковник американских ВС в отставке Дэниел Дэвис указал на то, что Зеленский намеренно мешает всем мирным инициативам по Украине, «подливая масло в огонь».