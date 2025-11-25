Ермаков: бойцы РФ заняли здание школы и территорию храма в Красном Лимане

Российские бойцы в ходе продвижения в Красном Лимане взяли под контроль территорию храма и здание одной из школ, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«По оперативным сведениям, в Красном Лимане нашим войскам удалось продвинуться по улице Пушкина вплоть до поворота на Грушевского и освободить территорию храма и здание школы № 2», — написал он.
Военкор сообщил о продвижении подразделений РФ по восточным окраинам к центру города. Согласно сведениям Ермакова, российские военные также перебрались через железнодорожные пути в южной части города в ходе боев рядом со станцией Лиман.
Ранее сообщалось о заходе российских бойцов в восточную часть Дробышева под Красным Лиманом.