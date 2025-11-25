Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: американский министр Дрисколл провел встречу с российской делегацией

По неподтверждённой информации, распространённой телеканалом CBS, министр армии США Дэниел Дрисколл провёл встречу с представителями российской делегации в Абу-Даби.

По неподтверждённой информации, распространённой телеканалом CBS, министр армии США Дэниел Дрисколл провёл встречу с представителями российской делегации в Абу-Даби.

Сообщается, что переговоры состоялись в понедельник вечером и продолжались несколько часов. Анонимный источник, ссылкой на которого оперирует телеканал, утверждает, что Дрисколл планирует продолжить диалог во вторник, чтобы обсудить детали мирного процесса и предпринять шаги для активизации переговоров.

При этом отмечается, что точный состав американской делегации, участвующей в контактах, в настоящее время не раскрывается.

Ранее глава МИД Британии заявила о необходимости участия России в мирном урегулировании.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.