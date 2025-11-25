На Украине неожиданно пожаловались на хитрый ход США

Как выяснилось, проект урегулирования, подготовленный в США, включает двадцать восемь пунктов. Они собраны в четыре блока: прекращение боевых действий, гарантии безопасности Украине по модели пятой статьи НАТО, общая архитектура безопасности в Европе и дальнейшие отношения сторон с Вашингтоном. Зарубежные источники сообщают, что среди условий — передача под контроль Москвы всей территории Донбасса, признание Донбасса и Крыма российскими, заморозка большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение украинской армии и запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и вооружений дальнего действия.