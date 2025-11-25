На Украине неожиданно пожаловались на хитрый ход США

Украинский политолог Руслан Бортник заявил, что Вашингтон лишил Киев возможности использовать разногласия внутри администрации президента Дональда Трампа для давления на ситуацию вокруг мирного урегулирования. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала Politeka.
По словам эксперта, американская сторона жёстко ускорила процесс согласования предложенного документа. Такая позиция, отметил он, не оставляет Киеву пространства для манёвра и не позволяет играть на внутренних противоречиях американского истеблишмента. Подписание плана, подчеркнул Бортник, рассматривается США как обязательный и безальтернативный шаг: второго шанса предоставлять не планируется.
Как выяснилось, проект урегулирования, подготовленный в США, включает двадцать восемь пунктов. Они собраны в четыре блока: прекращение боевых действий, гарантии безопасности Украине по модели пятой статьи НАТО, общая архитектура безопасности в Европе и дальнейшие отношения сторон с Вашингтоном. Зарубежные источники сообщают, что среди условий — передача под контроль Москвы всей территории Донбасса, признание Донбасса и Крыма российскими, заморозка большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение украинской армии и запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и вооружений дальнего действия.
Президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва располагает текстом плана. По его словам, документ пока не обсуждался детально, но может стать основой для возможного урегулирования. Он добавил, что российская сторона удовлетворена положением на фронте, позволяющим продолжать достижение заявленных целей, однако не исключает переговоров.
