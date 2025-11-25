Ушаков раскрыл подробности визита Путина в Бишкек

Президент РФ Владимир Путин 25−27 ноября посетит Киргизию с рабочим и государственным визитом. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, программа начнётся 25 ноября с встречи Путина в аэропорту Бишкека президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Лидеры возложат венок к Вечному огню на площади Победы и проведут неформальные переговоры тет-а-тет в резиденции «Ала-Арча».
26 ноября во Дворце единства состоится официальная церемония встречи и российско-киргизские переговоры. По итогам стороны подпишут совместное заявление и ряд межправительственных и коммерческих соглашений. После обмена документами президенты выступят с заявлениями для прессы, затем запланирован государственный приём.
Ушаков также сообщил, что Путин примет участие в саммите ОДКБ и проведёт встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее сообщалось, что накануне визита Владимира Путина в Бишкек АНО «Евразия» открыла там первый Евразийский центр русского языка и культуры.