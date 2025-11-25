Ушаков раскрыл подробности визита Путина в Бишкек

26 ноября во Дворце единства состоится официальная церемония встречи и российско-киргизские переговоры. По итогам стороны подпишут совместное заявление и ряд межправительственных и коммерческих соглашений. После обмена документами президенты выступят с заявлениями для прессы, затем запланирован государственный приём.