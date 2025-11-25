Ричмонд
Политолог рассказал о перспективах нового мэра Красноярска

КРАСНОЯРСК, 25 ноября, ФедералПресс. Самым вероятным будущим мэром Красноярска называют нынешнего председателя правительства региона Сергея Верещагина. Об этом «ФедералПресс» рассказал политолог, директор филиала Финансового университета при Правительстве РФ Павел Клачков.

«Учитывая то, что кандидатура Сергея Верещегина согласована Президиумом генерального совета партии “Единая Россия”, могу предположить, что вопрос окончательно решен, и вряд ли будут какие-то сюрпризы», — рассуждает он.

По информации политолога, среди обсуждавшихся кандидатур на пост мэра был нынешний исполняющий обязанности главы города Роман Одинцов. Последний давно знаком с губернатором Михаилом Котюковым: работал его заместителем, когда тот в 2008—2010 года был министром финансов Красноярского края, а затем Одинцов и сам возглавил это ведомство. Однако по ряду причин выбран был именно Верещагин, добавляет эксперт.

«Мэр миллионного города — это должность, сопоставимая по статусу и влиянию с должностью председателя правительства Красноярского края, это не повышение и не понижение — это перемещение по горизонтали», — поделился Павел Клачков.

Предыдущий глава Красноярска Владислав Логинов был задержан 9 июня. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере. Официально он покинул должность 16 сентября. Тогда же губернатор Михаил Котюков в рамках прямого заявил, что фамилия нового градоначальника станет известна до конца нынешнего года. Однако для решения вопроса нужны решения на законодательном уровне — согласно закону о местном самоуправлении, принятому в рамках идущей сейчас муниципальной реформы, определять градоначальника из списка фамилий, предложенных главой региона, должен окружной совет депутатов. Однако на данный момент такой структуры еще не существует, выборы в него состоятся лишь по завершении полномочий нынешнего горсовета Красноярска. Поэтому в нынешнюю редакцию документа теперь вносятся изменения.

