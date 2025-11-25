Политолог рассказал о перспективах нового мэра Красноярска

«Учитывая то, что кандидатура Сергея Верещегина согласована Президиумом генерального совета партии “Единая Россия”, могу предположить, что вопрос окончательно решен, и вряд ли будут какие-то сюрпризы», — рассуждает он.
По информации политолога, среди обсуждавшихся кандидатур на пост мэра был нынешний исполняющий обязанности главы города Роман Одинцов. Последний давно знаком с губернатором Михаилом Котюковым: работал его заместителем, когда тот в 2008—2010 года был министром финансов Красноярского края, а затем Одинцов и сам возглавил это ведомство. Однако по ряду причин выбран был именно Верещагин, добавляет эксперт.
«Мэр миллионного города — это должность, сопоставимая по статусу и влиянию с должностью председателя правительства Красноярского края, это не повышение и не понижение — это перемещение по горизонтали», — поделился Павел Клачков.
Предыдущий глава Красноярска Владислав Логинов был задержан 9 июня. Ему инкриминировали получение взятки в особо крупном размере. Официально он покинул должность 16 сентября. Тогда же губернатор Михаил Котюков в рамках прямого заявил, что фамилия нового градоначальника станет известна до конца нынешнего года. Однако для решения вопроса нужны решения на законодательном уровне — согласно закону о местном самоуправлении, принятому в рамках идущей сейчас муниципальной реформы, определять градоначальника из списка фамилий, предложенных главой региона, должен окружной совет депутатов. Однако на данный момент такой структуры еще не существует, выборы в него состоятся лишь по завершении полномочий нынешнего горсовета Красноярска. Поэтому в нынешнюю редакцию документа теперь вносятся изменения.