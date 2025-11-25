Ричмонд
Переговоры Узбекистана с Россией по ВТО вышли на финишную прямую

Узбекистан почти завершил переговоры с Россией по вступлению ВТО, сообщил представитель президента РУз Азизбек Урунов. Переговоры с Москвой прошли на прошлой неделе.

Источник: Курсив

«Переговоры практически завершены: все существенные элементы согласованы, и лишь несколько технических пунктов требуют окончательной проверки и подтверждения», — написал Урунов в LinkedIn.

Ожидается, что переговоры с российской стороны будут завершены в конце этого года на заседании совета торгового альянса в швейцарской Женеве. Спецпредставитель отметил, что Ташкенту осталось обсудить с Тайванем вопрос по вступлению в организацию.

РФ стала официальным членом ВТО в августе 2012 года. Переговоры о вступлении велись на протяжении 18 лет. Тайвань присоединился к альянсу в начале 2002 года.

Ранее Kursiv Uzbekistan писал, что Узбекистан завершил переговоры с Канадой и Панамой по вступлению в ВТО.

