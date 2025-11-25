Царев: бойцы РФ зашли с юга в запорожское село Новоданиловка

Продвигающиеся в Запорожской области российские военные зашли в южную часть села Новоданиловка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ вошли в Новоданиловку с юга», — написал он.
Царев сообщил также ведении подразделениями РФ позиционных боев в районе села Приморское и поселка Степногорск.
Напомним, на прошлой неделе появилась информация о прорыве российских бойцов на технике в Новоданиловку. Также сообщалось о боях за село Новоандреевка, расположенное в 15 километрах от Новоданиловки.
