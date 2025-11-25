Ричмонд
Царев: бойцы РФ зашли с юга в запорожское село Новоданиловка

Экс-депутат Рады сообщил также о позиционных боях в районе Степногорска и Приморского.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Запорожской области российские военные зашли в южную часть села Новоданиловка, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ вошли в Новоданиловку с юга», — написал он.

Царев сообщил также ведении подразделениями РФ позиционных боев в районе села Приморское и поселка Степногорск.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о прорыве российских бойцов на технике в Новоданиловку. Также сообщалось о боях за село Новоандреевка, расположенное в 15 километрах от Новоданиловки.

