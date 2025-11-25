CBS: Вэнс с женой в преддверии Дня благодарения отправятся на военную базу

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга Уша готовятся отметить День благодарения на военной базе Форт-Кэмпбелл в штате Кентукки, сообщает телеканал CBS.
«Вице-президент Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс проведут среду, раздавая еду солдатам на военной базе Форт-Кэмпбелл в честь Дня благодарения», — говорится в сообщении телеканала.
Ожидается, что Джей Ди Вэнс, который ранее служил в морской пехоте, выступит с речью перед военными.
Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс выразил мнение, что критика плана США по украинскому урегулированию показывает непонимание реальности.
