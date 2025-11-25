CBS: Спецпосланник США Дрисколл встретился с российской делегацией

Спецпосланник США по Украине Дэниел Дрисколл встретился с российской делегацией в Абу-Даби в понедельник, 24 ноября. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Телеканал отметил, что встреча длилась несколько часов. Кроме того, Дрисколл планирует продолжить переговоры 25 ноября.
— Он планирует встретиться с ними еще раз в течение дня во вторник, чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров, — говорится в публикации.
По информации источника, состав американской делегации пока неизвестен.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что многие пункты, входящие в мирный план урегулирования конфликта на Украине, успешно согласованы. По ее словам, Вашингтон активно ведет переговоры с Москвой и Киевом. Американская сторона желает решить проблему «как можно скорее».
24 ноября также стало известно, что США прекратили финансирование украинского конфликта по решению американского президента Дональда Трампа. Соединенные Штаты получают деньги только за поставки оружия через НАТО.