Главные новости к утру 25 ноября 2025 года

В ночь на 24 ноября силы ПВО РФ сбили и перехватили 249 украинских БПЛА над семью регионами и акваториями Черного и Азовского морей. В Краснодарском крае в результате атаки ранены шесть человек, не менее 20 домов в пяти муниципалитетах получили повреждения. В Ростовской области число пострадавших составило 10 человек, погибли три человека.