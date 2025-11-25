Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости к утру 25 ноября 2025 года

Последние новости за сегодня — 25 ноября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 ноября 2025.

Регионы РФ подверглись крупной атаке дронов ВСУ, есть погибшие

В ночь на 24 ноября силы ПВО РФ сбили и перехватили 249 украинских БПЛА над семью регионами и акваториями Черного и Азовского морей. В Краснодарском крае в результате атаки ранены шесть человек, не менее 20 домов в пяти муниципалитетах получили повреждения. В Ростовской области число пострадавших составило 10 человек, погибли три человека.

США остановили финансирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп принял решение о прекращении оказания финансовой помощи Украине. О распоряжении американского лидера остановить «финансирование войны» сообщила представитель Белого дома Кэролин Левитт. Она уточнила, что США продолжат продавать оружие европейским союзникам по НАТО для поставок вооружения Киеву.

В Евросоюзе вводят «военный Шенген»

Комитеты Европарламента по транспорту и обороне одобрили проект резолюции, предусматривающей вступление в действие «Военного шенгена», который позволит упростить передвижение войск стран НАТО по территории Евросоюза. План военной мобильности разработали на случай агрессии со стороны России.

В секторе Газа закрывают фонд гуманитарной помощи

Фонд гуманитарной помощи (GHF), действующий при поддержке США и Израиля в секторе Газа, прекращает работу. Организация работала в анклаве в течение четырех с половиной месяцев и передала его жителям 187 млн порций продовольствия. Ранее, с марта по конец июля, в секторе Газа гуманитарная поддержка населению не оказывалась.

Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять партнерство с РФ в энергетике

Пекин намерен укреплять энергетическое партнерство с Москвой в энергетической сфере и поддерживать стабильность работы глобальной энергетической цепочки производства. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Глава Китая отметил, что сотрудничество двух стран взаимовыгодно.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше