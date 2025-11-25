Главные новости к утру 25 ноября 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 25 ноября 2025.
Регионы РФ подверглись крупной атаке дронов ВСУ, есть погибшие
В ночь на 24 ноября силы ПВО РФ сбили и перехватили 249 украинских БПЛА над семью регионами и акваториями Черного и Азовского морей. В Краснодарском крае в результате атаки ранены шесть человек, не менее 20 домов в пяти муниципалитетах получили повреждения. В Ростовской области число пострадавших составило 10 человек, погибли три человека.
США остановили финансирование конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп принял решение о прекращении оказания финансовой помощи Украине. О распоряжении американского лидера остановить «финансирование войны» сообщила представитель Белого дома Кэролин Левитт. Она уточнила, что США продолжат продавать оружие европейским союзникам по НАТО для поставок вооружения Киеву.
В Евросоюзе вводят «военный Шенген»
В секторе Газа закрывают фонд гуманитарной помощи
Фонд гуманитарной помощи (GHF), действующий при поддержке США и Израиля в секторе Газа, прекращает работу. Организация работала в анклаве в течение четырех с половиной месяцев и передала его жителям 187 млн порций продовольствия. Ранее, с марта по конец июля, в секторе Газа гуманитарная поддержка населению не оказывалась.
Си Цзиньпин заявил о готовности укреплять партнерство с РФ в энергетике
Пекин намерен укреплять энергетическое партнерство с Москвой в энергетической сфере и поддерживать стабильность работы глобальной энергетической цепочки производства. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Глава Китая отметил, что сотрудничество двух стран взаимовыгодно.