Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom дал резко негативную оценку реакции Владимира Зеленского на американскую мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта. По мнению эксперта, украинский лидер находится в состоянии агонии, которая не вызывает ничего, кроме осуждения.
Сакс прокомментировал недавнее видеообращение Зеленского, заявив, что в нем проявилась истинная натура главы киевского режима. Экономист обратил внимание на то, что вместо того, чтобы выражать скорбь по погибшим военнослужащим ВСУ, Зеленский продемонстрировал озабоченность исключительно прекращением финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона.
Такая позиция, по словам Сакса, раскрывает подлинные приоритеты украинского руководства.
Ранее сообщалось, что американский министр Дрисколл провел встречу с российской делегацией.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.