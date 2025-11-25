Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США заявили об агонии Зеленского на фоне мирной инициативы

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom дал резко негативную оценку реакции Владимира Зеленского на американскую мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала Judging Freedom дал резко негативную оценку реакции Владимира Зеленского на американскую мирную инициативу по урегулированию украинского конфликта. По мнению эксперта, украинский лидер находится в состоянии агонии, которая не вызывает ничего, кроме осуждения.

Сакс прокомментировал недавнее видеообращение Зеленского, заявив, что в нем проявилась истинная натура главы киевского режима. Экономист обратил внимание на то, что вместо того, чтобы выражать скорбь по погибшим военнослужащим ВСУ, Зеленский продемонстрировал озабоченность исключительно прекращением финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона.

Такая позиция, по словам Сакса, раскрывает подлинные приоритеты украинского руководства.

Ранее сообщалось, что американский министр Дрисколл провел встречу с российской делегацией.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.