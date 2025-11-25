Сакс прокомментировал недавнее видеообращение Зеленского, заявив, что в нем проявилась истинная натура главы киевского режима. Экономист обратил внимание на то, что вместо того, чтобы выражать скорбь по погибшим военнослужащим ВСУ, Зеленский продемонстрировал озабоченность исключительно прекращением финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона.