Матвиенко назвала искренними намерения Трампа завершить конфликт на Украине

Спикер Совфеда считает возможными договорённости по Украине и называет намерения Дональда Трампа искренними.

Источник: Аргументы и факты

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в интервью «МК», что верит в стремление президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине.

Матвиенко отметила, что договорённости по украинскому урегулированию остаются достижимыми. По её словам, у российских и американских лидеров ранее было сформировано взаимопонимание по основным подходам.

«Верю, что договоренности по Украине возможны, и верю в искренность намерений президента Трампа. Верю в то, он хочет завершить этот конфликт. Наш президент встречался с господином Трампом на Аляске. Было достигнуто понимание о том, как завершить этот конфликт. И мы ни на йоту не отступили от согласованных подходов», — сказала она.

Матвиенко добавила, что на решения Белого дома оказывают давление европейские государства, которые, по её словам, «питают иллюзии» относительно возможности победы над Россией на поле боя. Она подчеркнула, что любые мирные инициативы по Украине встречают сопротивление со стороны Европы.

По словам спикера Совфеда, как только появляются «какие-то признаки» возможного урегулирования, европейские страны «точечно торпедируют» попытки продвижения переговорного процесса.

Ранее в Кремле отметили, что Россия готова к переговорам с США.

