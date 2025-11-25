ТАСС: Премьер Литвы заявила про обсуждение повторного закрытия границы с Беларусью

О том, что власти Литвы открывают границу с Беларусью 20 ноября стало известно только накануне. После этого президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу принять меры, если Литва откроет границу. В свою очередь Совбез заявил, что Литва официально не уведомила Беларусь об открытии границы.