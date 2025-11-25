ТАСС: Премьер Литвы заявила про обсуждение повторного закрытия границы с Беларусью

Литва снова может закрыть границу с Беларусью, пишет ТАСС.
Напомним, в ночь на четверг, 20 ноября, Литва возобновила работу двух пунктов пропуска, которые были закрыты с конца октября.
Однако спустя непродолжительное время стало известно, что правительство Литвы намерено рассмотреть вопросы повторного закрытия границы с Беларусью.
— В ближайшее время будет созвано заседание правительственной комиссии по национальной безопасности, на повестку дня будет вынесен вопрос закрытия границы с Беларусью, — сделала заявление премьер-министр Литвы Инга Ругинене.
К слову, решение о закрытии границы власти Литвы принимали, ссылаясь на борьбу с воздушной контрабандой с территории Беларуси, и существующую угрозу полетам гражданской авиации.
О том, что власти Литвы открывают границу с Беларусью 20 ноября стало известно только накануне. После этого президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Совбезу принять меры, если Литва откроет границу. В свою очередь Совбез заявил, что Литва официально не уведомила Беларусь об открытии границы.
Одновременно с этим литовские власти заявляли, что будут следить за ситуацией, оставляя за собой право закрыть границу при ухудшении ситуации.
При этом МИД Беларуси заявил, что Литва нарушила международное право и закрыв, и открыв границу.
И только накануне застрявшие в Беларуси литовские грузовики начали выезжать в Литву.
Между тем в этом городе России строят новый аэропорт — будет и прямое авиасообщение с Минском.