Котенок: бойцы РФ перекрыли ВСУ выход из Мирнограда в районе Ровного

По данным военкора, в Ровном российские военные проводят зачистку. Котенок сообщил также о заходе подразделений РФ на западную окраину Мирнограда к югу-востоку от села. Согласно сведениям военкора, российские бойцы продвигаются в восточной части города и на территории микрорайона «Западный», а также зачищают малоэтажную застройку на юге.