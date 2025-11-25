Котенок: бойцы РФ перекрыли ВСУ выход из Мирнограда в районе Ровного

На красноармейском направлении российским подразделениям удалось полностью перекрыть украинским боевикам возможность выйти из Мирнограда в окрестностях села Ровное, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«ВС РФ перекрыли возможность выхода из Мирнограда (Димитрова) даже мелкими группами противнику в районе хутор Запорожский — Ровное», — написал он.
По данным военкора, в Ровном российские военные проводят зачистку. Котенок сообщил также о заходе подразделений РФ на западную окраину Мирнограда к югу-востоку от села. Согласно сведениям военкора, российские бойцы продвигаются в восточной части города и на территории микрорайона «Западный», а также зачищают малоэтажную застройку на юге.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой места скопления морпехов ВСУ в Мирнограде.