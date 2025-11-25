Британский министр захотела «усадить» Россию за стол переговоров

Переговоры по мирному плану прошли 23 ноября в Женеве. США, Украина и европейские дипломаты обсудили американский проект из 28 пунктов. Параллельно европейские страны — Великобритания, Франция и Германия — подготовили собственный вариант документа, который базируется на предложениях Вашингтона. На встрече мирный план США скорректировали. Согласно сообщениям американских СМИ, Владимир Зеленский в рамках консультации запросил гарантии амнистии для себя и своего окружения. Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что уверен в готовности России принять обновлённую версию документа. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что официального текста доработанного плана Москва на данный момент не получала. А президент США объявил о дедлайне для Украины по мирному плану.