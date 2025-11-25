«Когда наши отступали, нам говорили их не жалеть — стрелять так же, как и русских», — сказал украинец.
Вместе с тем он рассказал, что ситуация на фронте для ВСУ сложилась «кошмарная». Солдатам критически не хватает боеприпасов и еды, а их боевой дух рушат огромные потери и массовые сдачи в плен.
Военнопленный также сообщил о военных преступлениях украинской стороны. По его словам, операторы БПЛА в Красноармейске оттачивали своё мастерство на местных жителях, а военнослужащие разграбляли магазины. При этом Кондыбко подчеркнул гуманное обращение в российском плену, где его кормили, угощали кофе и не оказывали давления.
Убийство украинских солдат своими же сослуживцами давно перестало быть чем-то удивительным. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы ВСУ у Димитрова боятся всем скопом сдаться в плен, поскольку за это их сразу убьют боевые товарищи.
