Politico: в ЕС опасаются провала идеи с использованием российских активов

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Ряд дипломатов ЕС опасаются, что идея с кредитом Украине за счет активов РФ может провалиться из-за плана США по урегулированию украинского конфликта, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
В РФ неоднократно называли заморозку российских активов на Западе воровством.
Как пишет издание, переговоры между представителями ЕК и правительствами ЕС, в частности Бельгией, по поводу замороженных активов РФ активизируются, однако прорыва по этому вопросу пока нет. Газета отмечает, что некоторые дипломаты надеются, что давление со стороны президента США Дональда Трампа вынудит Бельгию и другие страны ЕС, имеющие сомнения по поводу использования активов РФ, присоединиться к этому плану.
Одна из идей заключается в использовании части активов наряду с совместными облигациями ЕС или, возможно, прямыми финансовыми взносами от правительств ЕС для предоставления кредита Украине, утверждает газета.
«Однако некоторые дипломаты ЕС опасаются, что вся идея … кредита Украине с использованием замороженных активов рухнет, если в окончательном проекте мирного плана будет содержаться упоминание об использовании тех же средств», — говорится в материале газеты.
Politico пишет, что первоначальный проект предполагал использование активов в инвестиционной кампании на Украине, при этом половина дохода должна была быть направлена в США. Однако европейские власти отвергли эту идею как «возмутительную».
Издание подчеркивает, что в случае окончательного снятия санкций с России, Euroclear может быть вынужден перевести деньги обратно в Москву.
«Это может поставить налогоплательщиков ЕС перед необходимостью вернуть деньги, что, вероятно, окажет серьезное давление на правительства стран ЕС», — говорится в публикации.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева — речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального «репарационного кредита», который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае «выплаты ей Москвой материального ущерба». Бельгия продолжает активно противостоять давлению Еврокомиссии, пытающейся добиться ее согласия на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских суверенных активов для финансирования Украины.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа «С». Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.