Си Цзиньпин полон решимости укреплять всеобъемлющее партнёрство с Россией

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы китайский лидер отметил, что отношения между двумя странами «в целом оставались стабильными» и улучшились после их встречи в Пусане 30 октября.