Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Си Цзиньпин полон решимости укреплять всеобъемлющее партнёрство с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина укреплять всеобъемлющее энергетическое партнёрство с Москвой. Об этом он написал в своей телеграмме участникам седьмого Китайско-российского энергетического бизнес-форума.

Источник: Life.ru

«Китай готов работать с Россией над дальнейшим укреплением всеобъемлющего энергетического партнёрства, совместно поддерживать стабильность и бесперебойность работы глобальной энергетической цепочки производства и поставок», — приводит текст телеграммы Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин также подчеркнул прочную основу и взаимовыгодный характер сотрудничества, способствующего развитию экономик и благосостоянию народов обеих стран.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы китайский лидер отметил, что отношения между двумя странами «в целом оставались стабильными» и улучшились после их встречи в Пусане 30 октября.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Си Цзиньпин: биография китайского лидера, прошедшего через трудовые лагеря
КНР стала одной из самых влиятельных стран на планете, и рывок произошел при верховном лидере Си Цзиньпине. Последний руководит Китаем с 2012 года: собрали главное из его биографии.
Читать дальше