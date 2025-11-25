Матвиенко: Трамп искренен в желании положить конец украинскому конфликту

Председатель Совета Федерации также возложила ответственность за срыв мирных инициатив на европейские страны, которые, по её словам, «абсолютно не хотят мира и верят в то, что Россию можно победить на поле боя». Матвиенко констатировала, что Евросоюз превратился в «инструмент глобальной партии войны», который целенаправленно сводит на нет любые мирные усилия.