Рубио сообщил о влиянии «некоего россиянина» на план США по Украине

По сведениям издания, после утечки в СМИ американского плана Рубио пришлось отвечать на звонки разгневанных европейских чиновников. Ему также начали писать американские законодатели, с которыми госсекретарь побеседовал по телефону. Среди них сенатор от штата Мэн Ангус Кинг, сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шахин и сенатор-республиканец от Южной Дакоты Майк Раундс.