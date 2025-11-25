На добропольском направлении российские подразделения подходят с нескольких сторон к городу Белицкое, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ с нескольких сторон выходят к Белицкому, а также наносят авиаудары по ВСУ в Доброполье», — написал он.
Напомним, накануне появилась информация об освобождении российскими военными села Шахово, расположенного в двух десятках километров от Белицкого.
По словам военного блогера Юрия Подоляки, взяв Шахово, бойцы ВС РФ смогут продвигаться к Белицкому и Доброполью.
Узнать больше по теме
Олег Царев: биография, карьера и политическая деятельность
Один из самых неоднозначных украинских политиков последних десятилетий. Бывший депутат Верховной Рады, предприниматель и сторонник пророссийского курса, Олег Царев покинул Украину после 2014 года. Его карьера сопровождалась скандалами, а в 2023 году он даже пережил покушение. Собрали главное из его биографии.Читать дальше