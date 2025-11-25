Ричмонд
Царев: войска РФ выходят с нескольких сторон к Белицкому под Добропольем

По информации экс-депутата Рады, по боевикам ВСУ в Доброполье наносятся авиаудары.

Источник: Аргументы и факты

На добропольском направлении российские подразделения подходят с нескольких сторон к городу Белицкое, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«ВС РФ с нескольких сторон выходят к Белицкому, а также наносят авиаудары по ВСУ в Доброполье», — написал он.

Напомним, накануне появилась информация об освобождении российскими военными села Шахово, расположенного в двух десятках километров от Белицкого.

По словам военного блогера Юрия Подоляки, взяв Шахово, бойцы ВС РФ смогут продвигаться к Белицкому и Доброполью.

