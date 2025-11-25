Западные СМИ сообщили о новом раунде российско-американских консультаций: переговорщики встречались в ОАЭ

Ранее KP.RU сообщил, что Владимир Зеленский после получения плана Трампа обратился к украинцам, предупредив о «сложных решениях и выборе». Он не уточнил, собирается ли подписывать документ. Президент РФ Владимир Путин отметил, что план США в целом может служить основой для мира, однако он с Москвой не обсуждается из-за несогласия Киева.