Западные СМИ сообщили о новом раунде российско-американских консультаций: переговорщики встречались в ОАЭ

Представители США и России провели переговоры в столице ОАЭ Абу-Даби. Как утверждают CBS News и Financial Times со ссылкой на информированные источники, встреча с участием американского министра армии Дэна Дрисколла состоялась накануне, а новый раунд консультаций запланирован на вторник 25 ноября.
Телеканал CBS уточняет, что сегодняшняя встреча была инициирована для обсуждения мирного процесса и ускоренного продвижения переговоров. Источники Financial Times добавляют, что украинская сторона была проинформирована о предстоящих контактах заранее.
При этом точный состав делегаций и детальная повестка переговоров не раскрываются. Зарубежные СМИ также отмечают, что пока не ясно, ведутся ли трёхсторонние переговоры с участием Украины, или стороны проводят отдельные встречи.
Ранее KP.RU сообщил, что Владимир Зеленский после получения плана Трампа обратился к украинцам, предупредив о «сложных решениях и выборе». Он не уточнил, собирается ли подписывать документ. Президент РФ Владимир Путин отметил, что план США в целом может служить основой для мира, однако он с Москвой не обсуждается из-за несогласия Киева.