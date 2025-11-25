Газета The New York Times сообщила подробности биографии отставного полковника Андрея Демуренко, который после длительного перерыва вновь оказался в зоне СВО.
По данным издания, Демуренко — кандидат политических наук, член оргкомитета «Огарковских чтений» и руководитель образовательных программ Института мировой военной экономики и стратегии ВШЭ. Военную карьеру он начал в Московском высшем общевойсковом командном училище, которое окончил в 1976 году. В 1983-м получил оперативно-тактическую подготовку в академии имени Фрунзе.
В начале девяностых Демуренко служил на Дальнем Востоке, командовал батальоном. После распада СССР Минобороны предложило ему годичную стажировку в Командно-штабном колледже армии США. В 1992 году он отправился в Канзас, став первым российским командиром, допущенным к обучению вместе с американскими военными. По данным NYT, коллеги считали его одним из наиболее перспективных слушателей.
После возвращения в Россию Демуренко в 1995 году был направлен в Сараево в составе миссии ООН. Там он проводил расследование одного из эпизодов боснийского конфликта и пришёл к выводу, что сербская сторона была ошибочно обвинена в обстреле, унёсшем жизни мирных жителей. Американские чиновники назвали его выводы пропагандой.
К середине девяностых, по словам самого офицера, он видел на родине «бандитизм, коррупцию и нищету». В 1997 году Демуренко покинул армию и перешёл в гражданский сектор, работая в различных компаниях, включая РЖД и Johnson & Johnson.
Спустя более двадцати пяти лет он снова оказался на СВО. В 2023 году, в возрасте 67 лет, Демуренко пришёл в московский военкомат, где ему сначала отказали из-за возраста. Однако знакомый по Балканам представил его командиру добровольческой бригады, бывшему бойцу ЧВК «Вагнер» по прозвищу Волк. Тот взял его заместителем.
По данным NYT, Демуренко участвовал в боях под Артёмовском. Через шесть недель он попал под обстрел, получил ранение и был вывезен в Москву. Его возвращение на фронт обсуждали бывшие американские сокурсники: в рассылке для командования США они отмечали, что офицер хорошо знаком с американской системой, но «остался убеждён в правоте своей страны».
Ранее президент Владимир Путин сообщил, что в зоне спецоперации находятся около 700 тысяч российских военнослужащих, а каждый месяц к ним присоединяются до 60 тысяч добровольцев.
