Российский офицер прошел обучение в генштабе США и ушел на СВО

По данным NYT, Демуренко участвовал в боях под Артёмовском. Через шесть недель он попал под обстрел, получил ранение и был вывезен в Москву. Его возвращение на фронт обсуждали бывшие американские сокурсники: в рассылке для командования США они отмечали, что офицер хорошо знаком с американской системой, но «остался убеждён в правоте своей страны».