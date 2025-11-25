Ивана Петрова выдвинули кандидатом на должность мэра Красноярска

Вторым кандидатом на должность мэра Красноярска стал депутат горсовета Иван Петров. Он предлагает вернуть прямые выборы мэра. В случае, если его выберут, он обещает вернуть прямые выборы, после чего уйти в отставку, чтобы красноярцы в сентябре смогли самостоятельно проголосовать за главу города.