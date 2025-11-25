Ричмонд
Ивана Петрова выдвинули кандидатом на должность мэра Красноярска

Его выдвигает партия ЛДПР.

Источник: Пресс-служба ЛДПР

В Красноярске выдвинули второго кандидата на пост главы города. Об этом сообщили в ЛДПР.

Вторым кандидатом на должность мэра Красноярска стал депутат горсовета Иван Петров. Он предлагает вернуть прямые выборы мэра. В случае, если его выберут, он обещает вернуть прямые выборы, после чего уйти в отставку, чтобы красноярцы в сентябре смогли самостоятельно проголосовать за главу города.

«За девять месяцев во главе столицы региона он постарается оправдать доверие её жителей и продемонстрировать реальные результаты», — пишут в Telegram-канале партии.

Так, Петров предлагает создать антикоррупционный комитет, разработать план перехода с угольного отопления на газовое, навести порядок в сфере ЖКХ.

Напомним, что первым кандидатом на пост мэра стал председатель правительства края Сергей Верещагин.

Исполняющим обязанности мэра является Роман Одинцов.

Ранее сообщалось о том, что бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова не выпустили из СИЗО.

