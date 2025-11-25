Путин заявил о развитии отношений с Китаем

Президент отметил, что реализуются по-настоящему масштабные совместные проекты в топливно-энергетической сфере, имеющие большое значение для экономического и технологического развития государств. Он подчеркнул, что Россия занимает первое место по объёму поставок в КНР нефти и природного газа, наращивает экспорт угля, а российские и китайские специалисты успешно взаимодействуют в строительстве атомных электростанций и освоении экологически чистых источников энергии, вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов.