Politico: ЕС опасается провала идеи с кредитом за счет активов РФ

Politico напоминает, что первоначальный американский проект предполагал направление половины доходов от активов в США, но европейские власти отвергли это предложение. Кроме того, сохраняется риск, что в случае снятия санкций средства придется вернуть России, что создаст финансовые обязательства для налогоплательщиков ЕС.