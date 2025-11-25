Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: ЕС опасается провала идеи с кредитом за счет активов РФ

В Европейском союзе нарастают опасения по поводу плана использования замороженных российских активов для помощи Украине.

В Европейском союзе нарастают опасения по поводу плана использования замороженных российских активов для помощи Украине. Как сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники, инициатива может быть поставлена под угрозу из-за американских предложений по мирному урегулированию.

«Некоторые дипломаты ЕС опасаются, что вся идея кредита Украине с использованием замороженных активов рухнет, если в окончательном проекте мирного плана будет содержаться упоминание об использовании тех же средств» — отмечает издание.

Переговоры между Европейской комиссией и правительствами стран ЕС по вопросу активов активизировались, но прорыва пока не достигнуто. Ряд дипломатов рассчитывает, что давление со стороны администрации президента США Дональда Трампа сможет убедить сомневающиеся страны поддержать план.

Politico напоминает, что первоначальный американский проект предполагал направление половины доходов от активов в США, но европейские власти отвергли это предложение. Кроме того, сохраняется риск, что в случае снятия санкций средства придется вернуть России, что создаст финансовые обязательства для налогоплательщиков ЕС.

Читайте также: «Из мирного плана убрали пункт о разморозке российских активов».

Ваша надёжная лента новостей — «МК» в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше