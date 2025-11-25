Ричмонд
CBS: Дрисколл в понедельник встретился с чиновниками РФ в Абу-Даби

По данным телеканала, переговоры продолжатся во вторник.

Источник: Аргументы и факты

Министр армии Соединенных Штатов Дэниел Дрисколл в понедельник, 24 ноября, якобы провел встречу в Абу-Даби с российскими чиновниками и рассчитывает продолжить переговоры во вторник. Об этом со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает телеканал CBS.

По его данным, встреча длилась несколько часов.

«Дрисколл встретился с членами российской делегации в понедельник вечером в Абу-Даби на несколько часов», — утверждает телеканал.

Во вторник переговоры должны продолжиться. Стороны обсудят мирный процесс по Украине.

CBS отмечает, что состав американской делегации США пока неясен.

Напомним, Трамп назначил министра армии Дэниела Дрисколла новым спецпредставителем по Украине. На этом посту он сменил Кита Келлога.

Сенатор Алексей Пушков, комментируя назначение, заявил, что Дрисколл будет действовать «без ненужных симпатий к Киеву».

