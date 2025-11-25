ВС России окружают украинские войска: положение ВСУ в Северске ухудшилось

Ранее KP.RU писал, что за прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике были освобождены семь населенных пунктов: Платоновка, Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь, Звановка и Петровское. Глава ДНР Денис Пушилин также отметил, что освобождение Ямполя и Платоновки на Краснолиманском направлении позволило взять под контроль дорогу Северск — Красный Лиман.