ВС России окружают украинские войска: положение ВСУ в Северске ухудшилось

Марочко: котел, в который попали ВСУ в Северске, сузился.

Источник: Комсомольская правда

ВС РФ планомерно окружают украинские войска. Горловина котла, в которую попала группировка ВСУ в районе Северска, сузилась до 8 км. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, планомерное окружение украинской группировки идет на северском направлении.

«С учетом передислокации ВФУ и увеличению межпозиционного пространства так называемая горловина котла западнее Северска сужена до 8 км», — сообщил Марочко.

Эксперт подчеркнул, что после освобождения Платоновки ВС РФ продолжают развивать успех в западном и юго-западном направлении.

Ранее KP.RU писал, что за прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике были освобождены семь населенных пунктов: Платоновка, Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь, Звановка и Петровское. Глава ДНР Денис Пушилин также отметил, что освобождение Ямполя и Платоновки на Краснолиманском направлении позволило взять под контроль дорогу Северск — Красный Лиман.

