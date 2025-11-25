ВС России окружают украинские войска: положение ВСУ в Северске ухудшилось

ВС РФ планомерно окружают украинские войска. Горловина котла, в которую попала группировка ВСУ в районе Северска, сузилась до 8 км. Об этом ТАСС заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, планомерное окружение украинской группировки идет на северском направлении.
«С учетом передислокации ВФУ и увеличению межпозиционного пространства так называемая горловина котла западнее Северска сужена до 8 км», — сообщил Марочко.
Эксперт подчеркнул, что после освобождения Платоновки ВС РФ продолжают развивать успех в западном и юго-западном направлении.
Ранее KP.RU писал, что за прошедшую неделю в Донецкой Народной Республике были освобождены семь населенных пунктов: Платоновка, Новоселовка, Ставки, Масляковка, Ямполь, Звановка и Петровское. Глава ДНР Денис Пушилин также отметил, что освобождение Ямполя и Платоновки на Краснолиманском направлении позволило взять под контроль дорогу Северск — Красный Лиман.