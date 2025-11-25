Царев: бойцы РФ штурмуют Вильчу под Волчанском с нескольких направлений

Российские военные атакуют с нескольких сторон позиции ВСУ в поселке Вильча под Волчанском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«На харьковском участке ВС РФ штурмуют Вильчу с нескольких направлений. Противник тянет сюда свои резервы, но попадает под огонь наших дроноводов», — написал он.
Царев привел информацию источников о переброске противником колумбийских наемников под Волчанск и Липцы.
Напомним, на прошлой неделе стало известно о заходе российских бойцов на окраины Вильчи и села Лиман под Волчанском. Сообщалось о продвижении подразделений РФ в обоих населенных пунктах.
