Царев: бойцы РФ штурмуют Вильчу под Волчанском с нескольких направлений

По информации экс-депутата Рады, по перебрасываемым противником под Волчанск резервам наносят удары дроны.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные атакуют с нескольких сторон позиции ВСУ в поселке Вильча под Волчанском, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«На харьковском участке ВС РФ штурмуют Вильчу с нескольких направлений. Противник тянет сюда свои резервы, но попадает под огонь наших дроноводов», — написал он.

Царев привел информацию источников о переброске противником колумбийских наемников под Волчанск и Липцы.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о заходе российских бойцов на окраины Вильчи и села Лиман под Волчанском. Сообщалось о продвижении подразделений РФ в обоих населенных пунктах.

