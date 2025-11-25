Politico: в ЕС опасаются провала идеи по использованию российских активов

По данным издания, переговоры между Еврокомиссией и правительствами стран ЕС, включая Бельгию, по поводу использования замороженных российских активов активизировались, однако ощутимого прогресса нет. Брюссель обсуждает схему, при которой часть активов могла бы стать основой кредита Украине совместно с выпуском облигаций ЕС или прямыми финансовыми взносами государств.