Politico: в ЕС опасаются провала идеи по использованию российских активов

Ряд европейских дипломатов опасаются провала инициативы по кредиту Украине за счёт российских активов на фоне обсуждения плана США по урегулированию украинского конфликта, сообщает Politico.
По данным издания, переговоры между Еврокомиссией и правительствами стран ЕС, включая Бельгию, по поводу использования замороженных российских активов активизировались, однако ощутимого прогресса нет. Брюссель обсуждает схему, при которой часть активов могла бы стать основой кредита Украине совместно с выпуском облигаций ЕС или прямыми финансовыми взносами государств.
Некоторые европейские дипломаты рассчитывают, что давление президента США Дональда Трампа подтолкнёт сомневающиеся страны — прежде всего Бельгию — поддержать план. Однако в материале отмечается, что у идеи есть и критики.
«Некоторые дипломаты ЕС опасаются, что вся идея … кредита Украине с использованием замороженных активов рухнет, если в окончательном проекте мирного плана будет содержаться упоминание об использовании тех же средств», — пишет Politico.
Издание напоминает, что первоначальный вариант предусматривал инвестиционную кампанию на Украине с направлением половины доходов в США. Европейские власти назвали эту концепцию «возмутительной» и отказались её поддерживать.
Politico также указывает, что в случае окончательной отмены санкций против России Euroclear может быть обязана вернуть средства Москве. Это, по мнению дипломатических источников, создаст риски для европейских налогоплательщиков, которым придётся компенсировать недостачу.
В России ранее неоднократно называли заморозку российских активов на Западе «воровством».
Ранее сообщалось, что из обновлённой версии мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта исключили положение об использовании замороженных российских активов.