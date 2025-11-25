Культурный обмен. Беглов встретился с губернатором провинции Гавана

«Наши прочные отношения берут начало во времена Советского Союза, — отметил Александр Дмитриевич. — Мы верны высоким идеалам, заложенным в годы, когда товарищ Фидель Кастро боролся за свободу Кубы. Мы храним память о его историческом визите в Ленинград в 1963 году. Общая история — основа, на которой мы строим будущее. В память о героическом пути и братстве наших народов мы договорились создать в Гаване мемориал. Он увековечит память русских добровольцев, участвовавших в освободительной войне на Кубе, и кубинских добровольцев, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Благодарю Вас за выбор места для установки памятника».