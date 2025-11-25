Культурный обмен. Беглов встретился с губернатором провинции Гавана

В эти дни губернатор Северной столицы Александр Беглов находится с рабочей поездкой на Острове Свободы, где он встретился с губернатором провинции Гавана Янет Эрнандес Перес.
Сотрудничество в сфере образования.
«Наши прочные отношения берут начало во времена Советского Союза, — отметил Александр Дмитриевич. — Мы верны высоким идеалам, заложенным в годы, когда товарищ Фидель Кастро боролся за свободу Кубы. Мы храним память о его историческом визите в Ленинград в 1963 году. Общая история — основа, на которой мы строим будущее. В память о героическом пути и братстве наших народов мы договорились создать в Гаване мемориал. Он увековечит память русских добровольцев, участвовавших в освободительной войне на Кубе, и кубинских добровольцев, защищавших нашу страну в годы Великой Отечественной войны. Благодарю Вас за выбор места для установки памятника».
Как известно, помогать в установке мемориала будет и Северная столица, город займется подсветкой. А также установит фонари в «петербургском стиле».
Петербург и Куба сотрудничают по нескольким направлениям, в том числе и в сфере образования. Так, этим летом 80 юных кубинцев приехали на главный праздник выпускников «Алые паруса». Они своими глазами увидели размах, с которым отмечают этот день, побывали на концерте и, конечно, сфотографировали тот самый сказочный фрегат.
«В ближайшее время ждём кубинских студентов в наши учреждения среднего профессионального образования. Вопрос их обучения согласован с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Они будут учиться в рамках квоты, выделенной Правительством», — подчеркнул Александр Беглов.
Подарки от города.
Санкт-Петербург сделал подарок юным кубинцам на новый учебный год. Наш город поставил технику для классов русского языка в Гаване, а Беглов также предложил использовать оборудование для совместных мероприятий между петербургскими и гаванскими школами. В том числе для онлайн-уроков, видеоконференций, олимпиад по русскому языку, уроков по истории и культуре стран, виртуальных экскурсий по Санкт‑Петербургу и Гаване, совместных празднований знаменательных дат.
Любят кубинскую культуру и в Северной столице. В мае 2025 в городе на Неве немало зрителей собрала выставка «О! Гавана… Транзит», которую посетил в том числе и Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
Чуть позже петербуржцы смогли побывать на Фестивале кубинского кино, а в августе увидеть хореографов из Гаваны на молодёжном Фестивале современного танца OPEN LOOK. В октябре кубинский дизайнер представила свою коллекцию на главном показе Международного фестиваля моды «Адмиралтейская игла». А прямо сейчас в Архитектурно-Строительном университете работает выставка, посвящённая легендарному историку Гаваны Эусебио Леалю — открыта она была в рамках сотрудничества в сфере сохранения культурного наследия.
«Санкт‑Петербург дорожит дружбой с Гаваной. Мы полны решимости и дальше расширять сотрудничество на благо жителей наших городов», — высказался Александр Беглов.
Кстати, Петербург передал Янет Эрнандес Перес сертификат на машину скорой помощи для Гаваны как знак дружеской поддержки Республики Куба со стороны Петербурга. В частности, провинциям Сантьяго-де-Куба, Гавана и Матансас, пострадавшим от урагана «Мелисса». Такие машины получит каждый из трех регионов.